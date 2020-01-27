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Українцям заборгували
14,6 млн грн субсидій

Українцям заборгували 14,6 млн грн субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 08:52

Українцям заборгували 14,6 млн грн субсидій

Пропонуємо до обговорення:
На початок 2020 року заборгованість із виплат пільг і субсидій населенню на оплату комунальних послуг була в 19 областях України.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 08:53

14 млн. Так это депутату на семечки :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:58

Зі статті видно, що автору проплачено за сторення співчуття. А виникша заборгованість, скоріш за все не платиться через відсутність отримувача на території України. Адже це саме ті області, в яких найбільше не офіційно працевлаштованих за кордоном (гастріков)
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:13

Re: Українцям заборгували 14,6 млн грн субсидій

в феврабле пришла 5-го числа в обед как никогда ранее)) прошлый год 6-го,январь-чуть позже было.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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