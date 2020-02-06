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Глава Dragon Capital: В Україні
зараз чи не найкраща...

Глава Dragon Capital: В Україні зараз чи не найкраща...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:07

Глава Dragon Capital: В Україні зараз чи не найкраща...

Пропонуємо до обговорення:
Зростання ВВП України в 2020 році прискориться до 4% з 3,2-3,3% в 2019-му році, а інфляція зросте з 4,1% до 5,2%, прогнозує інвестиційна компанія Dragon Capital.

Дивися повний текст Глава Dragon Capital: В Україні зараз чи не найкраща економічна ситуація за 20 років.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:07

Где он 150 млрд увидел? За 2019 ВВП будет около 165 млрд
smart_analyst2017
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