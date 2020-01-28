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Глава Dragon Capital: В Україні зараз чи не найкраща...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:07
Пропонуємо до обговорення:
Зростання ВВП України в 2020 році прискориться до 4% з 3,2-3,3% в 2019-му році, а інфляція зросте з 4,1% до 5,2%, прогнозує інвестиційна компанія Dragon Capital.
Дивися повний текст Глава Dragon Capital: В Україні зараз чи не найкраща економічна ситуація за 20 років
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R2
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:07
Где он 150 млрд увидел? За 2019 ВВП будет около 165 млрд
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smart_analyst2017
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:51
Прикольно 2 статьи рядом смотрятся: "доходы бюджета снизились на 4 млрд.", "лучшая экономическая ситуация за 20 лет")
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denis_shirman
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:07
denis_shirman так да, у тому вона й найкраща для бізнесу,якщо податків можна не платити чи менше платити
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shlyocuk
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:46
З цього можна зробити висновок, що розпродати землю планують з жовтня за пару місяців і за фантики. І після цього усе нормалізується, як прогнозує інвестиційна компанія Dragon Capital: "Крім того, компанія очікує уповільнення зростання економіки у 2021 році (до 3,7%) і прискорення інфляції (до 6,1%)".
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awant
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