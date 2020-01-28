|
|
|
Глава Dragon Capital: В Україні зараз чи не найкраща...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:07
Пропонуємо до обговорення:
Зростання ВВП України в 2020 році прискориться до 4% з 3,2-3,3% в 2019-му році, а інфляція зросте з 4,1% до 5,2%, прогнозує інвестиційна компанія Dragon Capital.
Дивися повний текст Глава Dragon Capital: В Україні зараз чи не найкраща економічна ситуація за 20 років
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93353
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:07
Где он 150 млрд увидел? За 2019 ВВП будет около 165 млрд
-
smart_analyst2017
-
-
- Повідомлень: 129
- З нами з: 31.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:51
Прикольно 2 статьи рядом смотрятся: "доходы бюджета снизились на 4 млрд.", "лучшая экономическая ситуация за 20 лет")
-
denis_shirman
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 02.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:07
denis_shirman так да, у тому вона й найкраща для бізнесу,якщо податків можна не платити чи менше платити
-
shlyocuk
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 05.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:46
З цього можна зробити висновок, що розпродати землю планують з жовтня за пару місяців і за фантики. І після цього усе нормалізується, як прогнозує інвестиційна компанія Dragon Capital: "Крім того, компанія очікує уповільнення зростання економіки у 2021 році (до 3,7%) і прискорення інфляції (до 6,1%)".
-
awant
-
-
- Повідомлень: 68
- З нами з: 25.10.14
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:39
Вранье чистейшее. ВВП это конечно красивая цифра. По факту на 2020 год доход бюджета планируется 1 трил.180 милд. грн. Госдолг + гарантированный на 31.12.19 - 1 трил. 998 милд. грн. Каждый вторник с нового года продают ОВГЗ милд-ми. Очень интересная подача считать госдолг от ВВП а не от фактической доходной части бюджета. Отдавать долг будут ВВП или деньгами поступающими на счет дохода???
-
Галина441
-
-
- Повідомлень: 118
- З нами з: 02.10.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:13
Для кого? Для украинца или для евродеребанщиков?
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2592
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11
|376
|
|
|3
|286
|
П'ят 07 лют, 2020 09:50
jeugen
|
|31
|2073
|
|