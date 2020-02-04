RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Toyota пропонує придбати
автомобіль з пробігом за...

Toyota пропонує придбати автомобіль з пробігом за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:10

Toyota пропонує придбати автомобіль з пробігом за...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні почала діяти "програма продажу автомобілів Toyota з пробігом - Toyota Plus.

Дивися повний текст Toyota пропонує придбати автомобіль з пробігом за програмою Toyota Plus.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93350
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:10

в Киеве?
sal
 
Повідомлень: 3734
З нами з: 25.03.16
Подякував: 747 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], kronastius, Rainbow і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський пропонує узаконити нелегальні заводи з... 1, 2
R2 » Чет 06 лют, 2020 10:46
19 839
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 01:05
RomanTik
Дубілет пропонує прив'язати розмір премій президента,... 1, 2
R2 » Вів 04 лют, 2020 15:11
10 437
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 16:05
pogorelets
Мінцифри пропонує пільговий податковий режим IP-Box для IT
R2 » Сер 29 січ, 2020 20:29
1 187
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 20:29
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.