В Україні почала діяти "програма продажу автомобілів Toyota з пробігом - Toyota Plus.
Дивися повний текст Toyota пропонує придбати автомобіль з пробігом за програмою Toyota Plus.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:10
Toyota пропонує придбати автомобіль з пробігом за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Toyota пропонує придбати автомобіль з пробігом за програмою Toyota Plus.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:06
цены посмотрите какие хорошие!!!
за 7-и летний ярис хотят 245000 грн (10 000$)!!!
ну ну.....
яриса цена максимум 4500 - 5000 $!!!
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:59
Салон покупает б\у авто по программе Trade-in на 30% ниже рыночной стоимости и продаёт потом по программе Plus на 100% выше рыночной. К тому же убитое на украинских дорогах.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:02
Re: Toyota пропонує придбати автомобіль з пробігом за...
Ну, если вас устраивает авто с третьих-пятых рук со скрученным в 2-3 раза пробегом, то можно и за 5 штук купить и "наслаждаться".
Тут вопрос в том, что вам продадут честное авто с дилерскими ТО и подтвержденным пробегом, а это уже совсем другая история. И стоить 5 штук оно в наших реалиях не может никак.
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