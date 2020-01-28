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Дубілет розповів, чому
в Україні немає PayPal

Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:18

Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародна платіжна система PayPal поки не працює в Україні, оскільки не бачить перспектив.

Дивися повний текст Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:18

Б - брехло..
djnergal
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