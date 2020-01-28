Міжнародна платіжна система PayPal поки не працює в Україні, оскільки не бачить перспектив.
Дивися повний текст Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:18
Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal
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Дивися повний текст Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal.
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