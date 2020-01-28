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Дубілет розповів, чому
в Україні немає PayPal

Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:18

Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародна платіжна система PayPal поки не працює в Україні, оскільки не бачить перспектив.

Дивися повний текст Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:49

зачем же нашим барыгам давать возможность народу спокойно покупать товары без их участия и спокойно переводить деньги!? Вот поэтому и не работает! Зато работают разные левые конторки из офшоров!
hoyinuyo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:02

Судячи з усього, він (PayPal. – Ред.) просто не бачить достатнього для себе потенціалу


Ага значит в Грузии и Молдове PayPal потенциал видит, а в Украине нет :evil: .

Вывод - Зеленский = Порошенко = Вор

Причем Зеленский сдулся еще быстрее чем Петя :evil:
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:09

Раньше Петины ребятушки расказывали тут на форуме, что PayPal "рашкина контора"

Интересно какое оправдание придумают Зерги

Жду с нетерпением
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:16

Глава НБУ Яков Смолий заявлял, что выход PayPal на украинский рынок затягивает региональный офис в Польше во главе с россиянином.
В августе 2018-го PayPal включил возможность трансграничных переводов для Украины через свою дочку Xoom.
Это сказано на Lіге.нет
veberr06
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:19

veberr06

На кого расчитано это вранье?
Неужели кто то в это верит?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:38

Бо олігархам не вигідна прозорість PalPal, Дубілет це куратор для обслуговування олігархів.
topaz136
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:38

hoyinuyo Извините, не совсем так. Покупать я и все другие люди через PayPal могут свободно. Так же делается возврат на карту в случае потери товара. А вот продавать через систему PP украинцы не могут.
Vovick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:46

Re: Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal

Дима типа новость открыл))
https://nv.ua/ukr/biz/economics/gontare ... 41524.html
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:59

Ага-ага. IT отрасль развивается, а перспектив палка не видит. А может кто-то в свое время захотел откат, но не прокатило и теперь paypal просто ждет когда наконец в стране начнет действовать верховенство права?
зы. Зерги - улыбнуло ))).
RomanTik
 
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