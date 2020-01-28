Міжнародна платіжна система PayPal поки не працює в Україні, оскільки не бачить перспектив.
Дивися повний текст Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:18
Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:49
зачем же нашим барыгам давать возможность народу спокойно покупать товары без их участия и спокойно переводить деньги!? Вот поэтому и не работает! Зато работают разные левые конторки из офшоров!
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:02
Ага значит в Грузии и Молдове PayPal потенциал видит, а в Украине нет .
Вывод - Зеленский = Порошенко = Вор
Причем Зеленский сдулся еще быстрее чем Петя
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:09
Раньше Петины ребятушки расказывали тут на форуме, что PayPal "рашкина контора"
Интересно какое оправдание придумают Зерги
Жду с нетерпением
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:16
Глава НБУ Яков Смолий заявлял, что выход PayPal на украинский рынок затягивает региональный офис в Польше во главе с россиянином.
В августе 2018-го PayPal включил возможность трансграничных переводов для Украины через свою дочку Xoom.
Это сказано на Lіге.нет
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:19
veberr06
На кого расчитано это вранье?
Неужели кто то в это верит?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:38
Бо олігархам не вигідна прозорість PalPal, Дубілет це куратор для обслуговування олігархів.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:38
hoyinuyo Извините, не совсем так. Покупать я и все другие люди через PayPal могут свободно. Так же делается возврат на карту в случае потери товара. А вот продавать через систему PP украинцы не могут.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:46
Re: Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal
Дима типа новость открыл))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:59
Ага-ага. IT отрасль развивается, а перспектив палка не видит. А может кто-то в свое время захотел откат, но не прокатило и теперь paypal просто ждет когда наконец в стране начнет действовать верховенство права?
зы. Зерги - улыбнуло ))).
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