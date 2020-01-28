Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal

Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:12

Почему рынок неинтересен?

Потому, что компания должна действовать в рамках локального законодательства, которое на данный момент вроде как не устраивает ПП.

Фактически, Дубилет говорит, что нет препятствий переделать законодательство, чтобы рынок стал интересен.

НО.

Если продавец из Украины вдруг мошенник, и придется решать вопросы в судебном порядке, то ответьте сами - доверяете ли вы украинским судам? Нет? так почему ПП должен доверять? Никакой судебной реформы не предвидится, о ней даже никто не говорит. Забудьте про пп здесь)

Если хотите нормально продавать - есть виртуальное эстонское гражданство за 50 евро) Это позволит зарегистрировать там бизнес, торговать со всем миром в любой платежной системе, и платить прозрачные налоги в демократической стране, чувствуя уверенность в завтрашнем дне, и зная, что они пойдут на пользу общества, а не квартала 95