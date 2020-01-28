RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дубілет розповів, чому
в Україні немає PayPal

Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:12

Почему рынок неинтересен?
Потому, что компания должна действовать в рамках локального законодательства, которое на данный момент вроде как не устраивает ПП.
Фактически, Дубилет говорит, что нет препятствий переделать законодательство, чтобы рынок стал интересен.
НО.
Если продавец из Украины вдруг мошенник, и придется решать вопросы в судебном порядке, то ответьте сами - доверяете ли вы украинским судам? Нет? так почему ПП должен доверять? Никакой судебной реформы не предвидится, о ней даже никто не говорит. Забудьте про пп здесь)
Если хотите нормально продавать - есть виртуальное эстонское гражданство за 50 евро) Это позволит зарегистрировать там бизнес, торговать со всем миром в любой платежной системе, и платить прозрачные налоги в демократической стране, чувствуя уверенность в завтрашнем дне, и зная, что они пойдут на пользу общества, а не квартала 95
252166
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 17.01.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:55

Re: Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal

Тобто купа дрібних країн їм цікава, а велика Україна ні... Хтось тут бреше. Не заходять, бо не пускають, так само як було з 3G ліцензією, яку тримали для Ахметова, цей сегмент теж для когось бережуть, а громадяни живуть у минулому
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 598
З нами з: 05.03.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Глава Dragon Capital: В Україні зараз чи не найкраща...
R2 » П'ят 07 лют, 2020 09:07
6 191
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 13:13
p_a_l
В Україні змінять правила для забудовників
R2 » Вів 28 січ, 2020 11:49
3 286
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 09:50
jeugen
Дубілет детально роз'яснив методологію перепису населення
R2 » Чет 06 лют, 2020 20:39
0 113
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 20:39
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15369)
07.02.2020 13:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.