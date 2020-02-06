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Дубілет розповів, чому
в Україні немає PayPal

Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:12

Почему рынок неинтересен?
Потому, что компания должна действовать в рамках локального законодательства, которое на данный момент вроде как не устраивает ПП.
Фактически, Дубилет говорит, что нет препятствий переделать законодательство, чтобы рынок стал интересен.
НО.
Если продавец из Украины вдруг мошенник, и придется решать вопросы в судебном порядке, то ответьте сами - доверяете ли вы украинским судам? Нет? так почему ПП должен доверять? Никакой судебной реформы не предвидится, о ней даже никто не говорит. Забудьте про пп здесь)
Если хотите нормально продавать - есть виртуальное эстонское гражданство за 50 евро) Это позволит зарегистрировать там бизнес, торговать со всем миром в любой платежной системе, и платить прозрачные налоги в демократической стране, чувствуя уверенность в завтрашнем дне, и зная, что они пойдут на пользу общества, а не квартала 95
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:55

Re: Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal

Тобто купа дрібних країн їм цікава, а велика Україна ні... Хтось тут бреше. Не заходять, бо не пускають, так само як було з 3G ліцензією, яку тримали для Ахметова, цей сегмент теж для когось бережуть, а громадяни живуть у минулому
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:23

Re: чому в Україні

  hno3 написав:Зеленский сдулся еще быстрее чем Петя

Петя и не надувался. конкурентов не было
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:00

Палка прийдет - налоговая не досчитается миллиардов.
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:44

88.8%?
alexander_khirhyalan
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