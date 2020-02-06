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У Фонді держмайна в 2020
році очікують доходів від...

У Фонді держмайна в 2020 році очікують доходів від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:23

У Фонді держмайна в 2020 році очікують доходів від...

Пропонуємо до обговорення:
Глава Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко зазначив, що в 2020 році від приватизації очікуються надходження в розмірі 12 млрд гривень.

Дивися повний текст У Фонді держмайна в 2020 році очікують доходів від приватизації на 12 млрд гривень.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:23

Горстка копеек 12 лиардов в сравнении с 400 миллиардами возврата внешних и внутренних долгов в этом году ...
macho070707
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