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У Фонді держмайна в 2020 році очікують доходів від...
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:23
Пропонуємо до обговорення:
Глава Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко зазначив, що в 2020 році від приватизації очікуються надходження в розмірі 12 млрд гривень.
Дивися повний текст У Фонді держмайна в 2020 році очікують доходів від приватизації на 12 млрд гривень
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:23
Горстка копеек 12 лиардов в сравнении с 400 миллиардами возврата внешних и внутренних долгов в этом году ...
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