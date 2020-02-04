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Доходи бюджету України знизилися майже на 4 мільярди гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:25
Пропонуємо до обговорення:
Державний бюджет України за січень 2020 року отримав 50,726 мільярда гривень доходів, що на 3,825 мільярда гривень, або на 7%, нижче за показник за аналогічний період минулого року.
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R2
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:25
Так писали же вроде дефицит бюджета 14 лиардов из за прогибания курса НБУ
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macho070707
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