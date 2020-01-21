|
|
Нефьодов назвав три найбільші напрямки української...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:25
Пропонуємо до обговорення:
Голова Державної митної служби Максим Нефьодов озвучив основні напрямки боротьби з контрабандою на 2020 рік.
Дивися повний текст Нефьодов назвав три найбільші напрямки української контрабанди
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93350
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:25
в Клубе рассмотрел направления
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3734
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 747 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|123
|
|
|21
|1785
|
Вів 28 січ, 2020 16:13
Giroi
|
|20
|1331
|