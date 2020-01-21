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Нефьодов назвав три найбільші
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Нефьодов назвав три найбільші напрямки української...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:25

Нефьодов назвав три найбільші напрямки української...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Державної митної служби Максим Нефьодов озвучив основні напрямки боротьби з контрабандою на 2020 рік.

Дивися повний текст Нефьодов назвав три найбільші напрямки української контрабанди.
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