Голова Державної митної служби Максим Нефьодов озвучив основні напрямки боротьби з контрабандою на 2020 рік.
Дивися повний текст Нефьодов назвав три найбільші напрямки української контрабанди.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:25
Нефьодов назвав три найбільші напрямки української...
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Дивися повний текст Нефьодов назвав три найбільші напрямки української контрабанди.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:04
я так вижу, основной целью таможни считается "сжимать"... отлично.... анус себе сжимайте, сжиматели )))
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