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Транспортуваня газу

Транспортуваня газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:58

Транспортуваня газу

У мене є будинок у селі. Там ніхто не проживає. Газ опломбований,лічильника немає.Мені прийшла платіжка, що мені за кожен місяць поточного року потрібно сплачувати 250грн. за транспортуваня газу. В газовій конторі мені сказали якби ви використали хоча би 5-10 кубів газу, то ви би за транспортуваня сплачували копійки, а якщо зовсім некористувалися газом, то береться від кубометрів приміщеня, і встановлюється від потолка якась ціна. Якщо я зараз підключу лічильник, то всеодно я до кінця року буду платити 250 грн, а це десь около 3000 грн. за рік. Якщо я напишу заяву щоб мені відрізали газ, то нове підключеня буде коштувати дуже дорого. Скажіть це не дебелізм, чи я в чомусь помиляюсь.
dubin270465
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