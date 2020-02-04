Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:58
У мене є будинок у селі. Там ніхто не проживає. Газ опломбований,лічильника немає.Мені прийшла платіжка, що мені за кожен місяць поточного року потрібно сплачувати 250грн. за транспортуваня газу. В газовій конторі мені сказали якби ви використали хоча би 5-10 кубів газу, то ви би за транспортуваня сплачували копійки, а якщо зовсім некористувалися газом, то береться від кубометрів приміщеня, і встановлюється від потолка якась ціна. Якщо я зараз підключу лічильник, то всеодно я до кінця року буду платити 250 грн, а це десь около 3000 грн. за рік. Якщо я напишу заяву щоб мені відрізали газ, то нове підключеня буде коштувати дуже дорого. Скажіть це не дебелізм, чи я в чомусь помиляюсь.