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У Північній Кореї за наказом Кім Чен Ина створили свій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:06
Пропонуємо до обговорення:
Північна Корея є досить закритою в усіх відношеннях країною, де дуже обмежений доступ в Інтернет, а сучасні смартфони можна купити тільки нелегально.
Дивися повний текст У Північній Кореї за наказом Кім Чен Ина створили свій смартфон (фото)
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:06
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