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Роз'яснення щодо нової
платіжки за розподіл газу

Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:16

Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише НКРЕКП.

Дивися повний текст Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:16

ідіоти, а ніхто і не цікавиться, що це за платіж, питання стоїть у формулі його розрахунку, якщо раніше він чітко залежав від об"єму спожитого газу, то зараз розраховується віртуально за спожитий газ минулого року, і до лампочки хто і скільки споживає на даний момент
Mr_Kahabasov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:20

Такое впечатление, что стадо пережевать не может вторую платежку. Так они теперь как мантру повторяют, что цена газа уменьшилась ... Услуги по распределению газа всегда оплачивались потребителями в счетах за газ, а теперь предлагается всегда оплачивать отдельно даже не потребителями газа, главное чтобы труба была. И вот на эту тему почему-то никто не жужит. Смысл один - у нас есть газ, а вы нам за это уже должны. Кстати, и цена за транспортировку этого газа для рашки в разы дешевле. И это при том, что рашка газа транспортировать по новым договорам будет ровно столько, чтобы могла работать труба, т.е. работа газотранспортной системы стремится к нулевому результату. Остальное возьмут с лохов ...
mvi
 
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