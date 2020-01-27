Про це пише НКРЕКП.
Дивися повний текст Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:16
Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:16
ідіоти, а ніхто і не цікавиться, що це за платіж, питання стоїть у формулі його розрахунку, якщо раніше він чітко залежав від об"єму спожитого газу, то зараз розраховується віртуально за спожитий газ минулого року, і до лампочки хто і скільки споживає на даний момент
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:20
Такое впечатление, что стадо пережевать не может вторую платежку. Так они теперь как мантру повторяют, что цена газа уменьшилась ... Услуги по распределению газа всегда оплачивались потребителями в счетах за газ, а теперь предлагается всегда оплачивать отдельно даже не потребителями газа, главное чтобы труба была. И вот на эту тему почему-то никто не жужит. Смысл один - у нас есть газ, а вы нам за это уже должны. Кстати, и цена за транспортировку этого газа для рашки в разы дешевле. И это при том, что рашка газа транспортировать по новым договорам будет ровно столько, чтобы могла работать труба, т.е. работа газотранспортной системы стремится к нулевому результату. Остальное возьмут с лохов ...
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:29
Обратите внимание, что сумма платежа за доставку расчитывается от объема газа за предыдущий период (газовый год) С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРНОЙ НАДБАВКИ!!! Это больше чем факт и к тому же пока НЕ ЗАКОННО! Почему то об этом ни кто не говорит?
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:35
Mr_Kahabasov, може це натяк на те, щоб споживачі тепла від'єднувались від тепломереж і встановлювали індивідуальне опалення? ))
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:49
Елетромережі на Ваші бажання не розраховані ... якщо, Ви як Кондратюк не обкладетеся сонячними панелями і не встановите тепловий насос для обігріву будинку.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:07
mvi, мова йде про газ. Багато для газового котла потрібно електроенергії?
Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:43
Re: подключение
Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:08
Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу
Так это и есть другое название "платы за доставку"...
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