Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:51
"Опять двадцать пять"... Никто однозначно так и не дал четкого ответа, сколько платить за транспортировку, если в прошлом году не было потребления и в текущем не планируется??? А то напрягают счета за то чего не было, тем-более не копеечные!
|