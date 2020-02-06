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Роз'яснення щодо нової
платіжки за розподіл газу

Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:51

"Опять двадцать пять"... Никто однозначно так и не дал четкого ответа, сколько платить за транспортировку, если в прошлом году не было потребления и в текущем не планируется??? А то напрягают счета за то чего не было, тем-более не копеечные!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:55

Сколько стоит 1 м.куб.транспортировки.
dubovik1107
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:30

Чому ціну доставки рахують згідно спожито гогазу ЗА МИНУЛИЙ РІК?
fendakk
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:58

Хочете переконати, що плата в сумі виходить однакова.... А тепер конкретний споживач, мама, на зиму їде до дітей, бо потребує догляду, 4 місяці не використовує ні газу, ні світла. То ви хочете, щоб вона платила за те, чого не купує?
mitiyk
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