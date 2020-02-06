Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу

Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:28

dimo_0n написав: mitiyk написав: Хочете переконати, що плата в сумі виходить однакова.... А тепер конкретний споживач, мама, на зиму їде до дітей, бо потребує догляду, 4 місяці не використовує ні газу, ні світла. То ви хочете, щоб вона платила за те, чого не купує? Хочете переконати, що плата в сумі виходить однакова.... А тепер конкретний споживач, мама, на зиму їде до дітей, бо потребує догляду, 4 місяці не використовує ні газу, ні світла. То ви хочете, щоб вона платила за те, чого не купує?

Я тоже не особо рад данным пасам. НО!попробуйте глянуть с другой стороны. А пенсию мама хочет получать? Ну вот и зарплату слесарь горгаза, что ездит на буханке по вызову на запах газа - тоже хочет получать.

Вот ещё аналогия. Я прлвайдер интернета в частном секторе. Ежемесячно плачу за аренду столбов обленерго. За каждый кабель. И обленерго не волнует, пользуется ваша мама моим интернетом или нет. Она исправно выставляет счета за висящий на столбах кабель. Что мне делать? Не брать плату с вашей мамы ща 4 месяца и платить со своего кармана? А зачем мне такой абонент?

Вы можете сами прокласть трубу прямо с европейского хаба и обслуживать ее. Или возите газ в балонах.

Но наше хитрое население всегда ищет выгоду. Это в крови. Ведь раньше вас не изучал вопрос, когда все было в одном чеке. Вас он замучал когда чека стало два. Почему должно быть иначе? В Германии платят налог за телевизор. И не важно - смотрел ли ты его или нет. Я тоже не особо рад данным пасам. НО!попробуйте глянуть с другой стороны. А пенсию мама хочет получать? Ну вот и зарплату слесарь горгаза, что ездит на буханке по вызову на запах газа - тоже хочет получать.Вот ещё аналогия. Я прлвайдер интернета в частном секторе. Ежемесячно плачу за аренду столбов обленерго. За каждый кабель. И обленерго не волнует, пользуется ваша мама моим интернетом или нет. Она исправно выставляет счета за висящий на столбах кабель. Что мне делать? Не брать плату с вашей мамы ща 4 месяца и платить со своего кармана? А зачем мне такой абонент?Вы можете сами прокласть трубу прямо с европейского хаба и обслуживать ее. Или возите газ в балонах.Но наше хитрое население всегда ищет выгоду. Это в крови. Ведь раньше вас не изучал вопрос, когда все было в одном чеке. Вас он замучал когда чека стало два. Почему должно быть иначе? В Германии платят налог за телевизор. И не важно - смотрел ли ты его или нет.

Да ну. Ох они какое оно противное - население, все ищет как же это не заплатить. Тяжело вам. А давайте так, вот я сегодня проехал на автобусе и подозреваю, что в стоимость билета входит стоимость топлива, техобслуживание, зарплата, запчасти, прибыль... А теперь вопрос. Я за свой билет заплатил, а вы почему не заплатили? А, вы на нем не ехали, ну тогда, хотя бы часть стоимости билета, за доставку автобуса? Все ищете как не платить?Не хорошо.А теперь, для адекватных. Да, раньше стоимость и газа и всего остального входило в одну платёжку. Использовал 1 куб - заплатил за доставку 1 куба, а если 200 - за доставку именно 200 кубов, а не 100 или 300. Тогда, в чем смысл 2 платёжек? А в том, что теперь, можно относительно честно смотря в глаза лохторату заявлять "цену газа снижено". А по факту, по самостоятельно придуманной формуле брать деньги за подключение к магистрали без потребления и брать деньги за потребление в прошлом году, что без достаточно сложных вычислений проверить не возможно и если есть ошибка в соторону не потребителя, то хрен ему кто деньги вернёт.