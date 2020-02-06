Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:51
"Опять двадцать пять"... Никто однозначно так и не дал четкого ответа, сколько платить за транспортировку, если в прошлом году не было потребления и в текущем не планируется??? А то напрягают счета за то чего не было, тем-более не копеечные!
Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:58
Хочете переконати, що плата в сумі виходить однакова.... А тепер конкретний споживач, мама, на зиму їде до дітей, бо потребує догляду, 4 місяці не використовує ні газу, ні світла. То ви хочете, щоб вона платила за те, чого не купує?
Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:43
НКРЕКП опам'ятайтесь - яка доставка газу, це обслуговування мереж, і байдуже беруть газ чи ні. Вони мають можливість його увімкнути будь-коли.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:59
Я интересуюсь этим вопросом и спрашиваю почему я должна платить за доставку газа в этом году ,какими то средними за 18-19 годы,когда доставка входила в общую квитанцию и была оплачена.Почему хотят получить второй раз деньги.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:33
Я тоже не особо рад данным пасам. НО!попробуйте глянуть с другой стороны. А пенсию мама хочет получать? Ну вот и зарплату слесарь горгаза, что ездит на буханке по вызову на запах газа - тоже хочет получать.
Вот ещё аналогия. Я прлвайдер интернета в частном секторе. Ежемесячно плачу за аренду столбов обленерго. За каждый кабель. И обленерго не волнует, пользуется ваша мама моим интернетом или нет. Она исправно выставляет счета за висящий на столбах кабель. Что мне делать? Не брать плату с вашей мамы ща 4 месяца и платить со своего кармана? А зачем мне такой абонент?
Вы можете сами прокласть трубу прямо с европейского хаба и обслуживать ее. Или возите газ в балонах.
Но наше хитрое население всегда ищет выгоду. Это в крови. Ведь раньше вас не изучал вопрос, когда все было в одном чеке. Вас он замучал когда чека стало два. Почему должно быть иначе? В Германии платят налог за телевизор. И не важно - смотрел ли ты его или нет.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:46
Ну на рахунок того , що загальна сума 2 платіжок менша за попередній розрахунок це брехня. В Полтаві беруть 1,14 грн за куб газу середній за період жовтень 2018-вересень 2019. Прорахував 4 чоловікам. І хто топить газом і у кого центральне опалення. Виходить у ВСІХ по 2 платіжках більше. А ще треба зважити, що ця зима тепліша, а платити за доставку з розрахунків холодної зими. А ще в розрахунках на місцях повний капець. У одних знайомих що топлять газом прийшла платіжка на 20 грн транспортировки, а другим, які не включали газ 4 роки , за доставку 90 грн. А пенсіонеру розібратися в цьому не реально. А як розрахувати субсидію , коли в кожній квартирі своя платіжка за доставку?
Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:28
Да ну. Ох они какое оно противное - население, все ищет как же это не заплатить. Тяжело вам. А давайте так, вот я сегодня проехал на автобусе и подозреваю, что в стоимость билета входит стоимость топлива, техобслуживание, зарплата, запчасти, прибыль... А теперь вопрос. Я за свой билет заплатил, а вы почему не заплатили? А, вы на нем не ехали, ну тогда, хотя бы часть стоимости билета, за доставку автобуса? Все ищете как не платить?
Не хорошо.
А теперь, для адекватных. Да, раньше стоимость и газа и всего остального входило в одну платёжку. Использовал 1 куб - заплатил за доставку 1 куба, а если 200 - за доставку именно 200 кубов, а не 100 или 300. Тогда, в чем смысл 2 платёжек? А в том, что теперь, можно относительно честно смотря в глаза лохторату заявлять "цену газа снижено". А по факту, по самостоятельно придуманной формуле брать деньги за подключение к магистрали без потребления и брать деньги за потребление в прошлом году, что без достаточно сложных вычислений проверить не возможно и если есть ошибка в соторону не потребителя, то хрен ему кто деньги вернёт.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:44
fendakk, традиція така - спочатку щось приняти, а вже потім розмірковувати над механізмом впровадження. Тобто це був найпростіший варіант.
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