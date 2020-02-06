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Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу
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Додано: Суб 08 лют, 2020 00:01
Sam17a, да там и ошибка может быть 1-2 гривны. И даже если кто сможет проверить, то точно заморачиваться с возвращением не будет. Как говорится с украинца по гривне, а руководству нефтегаза отдых на мальдивах. )
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himikjus
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Додано: Суб 08 лют, 2020 01:45
dimo_0n написав: mitiyk написав:
Хочете переконати, що плата в сумі виходить однакова.... А тепер конкретний споживач, мама, на зиму їде до дітей, бо потребує догляду, 4 місяці не використовує ні газу, ні світла. То ви хочете, щоб вона платила за те, чого не купує?
Я тоже не особо рад данным пасам. НО!попробуйте глянуть с другой стороны. А пенсию мама хочет получать? Ну вот и зарплату слесарь горгаза, что ездит на буханке по вызову на запах газа - тоже хочет получать.
Вот ещё аналогия. Я прлвайдер интернета в частном секторе. Ежемесячно плачу за аренду столбов обленерго. За каждый кабель. И обленерго не волнует, пользуется ваша мама моим интернетом или нет. Она исправно выставляет счета за висящий на столбах кабель. Что мне делать? Не брать плату с вашей мамы ща 4 месяца и платить со своего кармана? А зачем мне такой абонент?
Вы можете сами прокласть трубу прямо с европейского хаба и обслуживать ее. Или возите газ в балонах.
Но наше хитрое население всегда ищет выгоду. Это в крови. Ведь раньше вас не изучал вопрос, когда все было в одном чеке. Вас он замучал когда чека стало два. Почему должно быть иначе? В Германии платят налог за телевизор. И не важно - смотрел ли ты его или нет.
Бред какой то, у вас в биллинге две строки оплаты, сама услуга и аренда опор? Что вы несёте? Ваши конкуренты, если они есть, тоже платят за туже опору. Но похоже, в ибенях их нет, поэтому вы и сравнили конкурентный рынок и монопольный. Вторая платежка имеет смысл, если у меня выбор, как минимум из десятка поставщиков газа. А сейчас это напёрстки.
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astatempo
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Додано: Суб 08 лют, 2020 02:16
astatempo, даже если у Вас выбор из 10 поставщиков, никто не мешает им включать транспортировку в общий счёт. И кого Вы выберете тот кто вам пришлёт общий счёт на 3-5% выше или отдельно составлять 2 договора и платить по 2 платёжкам (если газ только для приготовления еды) ?
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himikjus
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