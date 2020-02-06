Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу

mitiyk написав: Хочете переконати, що плата в сумі виходить однакова.... А тепер конкретний споживач, мама, на зиму їде до дітей, бо потребує догляду, 4 місяці не використовує ні газу, ні світла. То ви хочете, щоб вона платила за те, чого не купує? Хочете переконати, що плата в сумі виходить однакова.... А тепер конкретний споживач, мама, на зиму їде до дітей, бо потребує догляду, 4 місяці не використовує ні газу, ні світла. То ви хочете, щоб вона платила за те, чого не купує?

Я тоже не особо рад данным пасам. НО!попробуйте глянуть с другой стороны. А пенсию мама хочет получать? Ну вот и зарплату слесарь горгаза, что ездит на буханке по вызову на запах газа - тоже хочет получать.Вот ещё аналогия. Я прлвайдер интернета в частном секторе. Ежемесячно плачу за аренду столбов обленерго. За каждый кабель. И обленерго не волнует, пользуется ваша мама моим интернетом или нет. Она исправно выставляет счета за висящий на столбах кабель. Что мне делать? Не брать плату с вашей мамы ща 4 месяца и платить со своего кармана? А зачем мне такой абонент?Вы можете сами прокласть трубу прямо с европейского хаба и обслуживать ее. Или возите газ в балонах.Но наше хитрое население всегда ищет выгоду. Это в крови. Ведь раньше вас не изучал вопрос, когда все было в одном чеке. Вас он замучал когда чека стало два. Почему должно быть иначе? В Германии платят налог за телевизор. И не важно - смотрел ли ты его или нет.