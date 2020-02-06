Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу

Додано: Суб 08 лют, 2020 08:27

ИМХО, владельцам земли, через которые проходят газовые трубы, электроопоры и т.д. - нужно требовать либо оплату аренды земли, либо убирать этот хлам с участка.

"Доставщики" газа могут в таком случае доставлять газ в баллонах.

А в будущем "доставщики" электроэнергии - в аккумуляторах



Это при том, что многие коммуникации в населенных пунктах делались за счёт жильцов, а потом бесплатно передавались на баланс монополистов. За что платить?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин