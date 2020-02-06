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Роз'яснення щодо нової
платіжки за розподіл газу

Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 00:01

Sam17a, да там и ошибка может быть 1-2 гривны. И даже если кто сможет проверить, то точно заморачиваться с возвращением не будет. Как говорится с украинца по гривне, а руководству нефтегаза отдых на мальдивах. )
himikjus
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 01:45

  dimo_0n написав:
  mitiyk написав:Хочете переконати, що плата в сумі виходить однакова.... А тепер конкретний споживач, мама, на зиму їде до дітей, бо потребує догляду, 4 місяці не використовує ні газу, ні світла. То ви хочете, щоб вона платила за те, чого не купує?

Я тоже не особо рад данным пасам. НО!попробуйте глянуть с другой стороны. А пенсию мама хочет получать? Ну вот и зарплату слесарь горгаза, что ездит на буханке по вызову на запах газа - тоже хочет получать.
Вот ещё аналогия. Я прлвайдер интернета в частном секторе. Ежемесячно плачу за аренду столбов обленерго. За каждый кабель. И обленерго не волнует, пользуется ваша мама моим интернетом или нет. Она исправно выставляет счета за висящий на столбах кабель. Что мне делать? Не брать плату с вашей мамы ща 4 месяца и платить со своего кармана? А зачем мне такой абонент?
Вы можете сами прокласть трубу прямо с европейского хаба и обслуживать ее. Или возите газ в балонах.
Но наше хитрое население всегда ищет выгоду. Это в крови. Ведь раньше вас не изучал вопрос, когда все было в одном чеке. Вас он замучал когда чека стало два. Почему должно быть иначе? В Германии платят налог за телевизор. И не важно - смотрел ли ты его или нет.

Бред какой то, у вас в биллинге две строки оплаты, сама услуга и аренда опор? Что вы несёте? Ваши конкуренты, если они есть, тоже платят за туже опору. Но похоже, в ибенях их нет, поэтому вы и сравнили конкурентный рынок и монопольный. Вторая платежка имеет смысл, если у меня выбор, как минимум из десятка поставщиков газа. А сейчас это напёрстки.
astatempo
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 02:16

astatempo, даже если у Вас выбор из 10 поставщиков, никто не мешает им включать транспортировку в общий счёт. И кого Вы выберете тот кто вам пришлёт общий счёт на 3-5% выше или отдельно составлять 2 договора и платить по 2 платёжкам (если газ только для приготовления еды) ?
himikjus
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 08:02

Re: Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу

astatempo, так в том то и дело, что одной строкой. И когда ранее это все было одной строкой - никого не парил данный вопрос. Теперь разделено. И начался караул. В сумме по платёжке цена подросла на пару копеек. При этом газ на газ.уа подешевел. Если платёжка подросла за мои 4 комнаты гривен на 50-100 то меня это не парит. Вы лучше вопросом озадачтесь - как заработать больше и перестать жаловаться на жизнь, ожидая подачек от кого-то. Возьмите себя в руки и пойдите заработаете на 100 грн больше, потом на 1000, потом на 10000. И так далее. Рано или поздно вас перестанит напрягать вопрос расходов на коммуналку в целом. Да и для государства вы начнёте платить больше налогов. А там глядишь и жизнь наладится.
Но реалии таковы, что вы поорете тут, потом на кухне с женой, потом с друзьями за стопочкой. И в понедельник начнется все то же самое.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 08:27

ИМХО, владельцам земли, через которые проходят газовые трубы, электроопоры и т.д. - нужно требовать либо оплату аренды земли, либо убирать этот хлам с участка.
"Доставщики" газа могут в таком случае доставлять газ в баллонах.
А в будущем "доставщики" электроэнергии - в аккумуляторах

Это при том, что многие коммуникации в населенных пунктах делались за счёт жильцов, а потом бесплатно передавались на баланс монополистов. За что платить?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 09:38

Re: Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу

З самого початку не правильна формуліровка (ДОСТАВКА) Це скоріш за все ОСЛУГОВУВАННЯ
Я як екс працівник ціеї галузі здогадуюсь. Ця оплата обговорювплась ще років 5 назад. А от форма нарахувпння я завжди!
Збить як монжливо більше з споживачів пока йде ця нерозберіха
І повірте уже збили
Можна тільки здогадатись скільки уже поплатили
aleksiychery1970
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 10:25

Re: Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу

  Вкладчик1234 написав:"Доставщики" газа могут в таком случае доставлять газ в баллонах.

А тут уже двояко. Ты мерзнешь. А не они. Переделать отопление\кухню под электрику будет стоить явно не 50 грн\мес за доставку :) И как только вы завершите процесс, вам сразу тюханут бумажку за доставку электричества. Вариант отказаться от всего? Я хочу это видеть!(с)
  Вкладчик1234 написав:Это при том, что многие коммуникации в населенных пунктах делались за счёт жильцов, а потом бесплатно передавались на баланс монополистов. За что платить?

Это вы сейчас про трубу от магистральной, что идет в частный дом? А что с магистральной? А что с многоэтажками? Реально ваши 20 метров трубы, за которую тут рвут рубаху многие, стоит обслужить - копейки. Вы представляете себе транспортную систему как вообще? Как совокупность труб? И все? Вам может хотябы википедию стоит почитать?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 22:00

Идёт сбор подписей об отмене абонплаты и не повышение стоимости воды и газа https://petition.president.gov.ua/petition/85374
Идёт сбор подписей о недопущении повышении электро энергии https://petition.president.gov.ua/petition/85394
rusik_bel
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:17

  Вкладчик1234 написав:ИМХО, владельцам земли, через которые проходят газовые трубы, электроопоры и т.д. - нужно требовать либо оплату аренды земли, либо убирать этот хлам с участка.
"Доставщики" газа могут в таком случае доставлять газ в баллонах.
А в будущем "доставщики" электроэнергии - в аккумуляторах

Это при том, что многие коммуникации в населенных пунктах делались за счёт жильцов, а потом бесплатно передавались на баланс монополистов. За что платить?

Нет таких -- эта земля в гос-собственности.

И эти "многие коммуникации" подключены _куда_? -- в ближайшую трубу "монополистов"? -- народ по странной причине сильно переоценивает практическую стоимость этих в лучшем случае километровых кусочков железа...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:24

  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:ИМХО, владельцам земли, через которые проходят газовые трубы, электроопоры и т.д. - нужно требовать либо оплату аренды земли, либо убирать этот хлам с участка.
"Доставщики" газа могут в таком случае доставлять газ в баллонах.
А в будущем "доставщики" электроэнергии - в аккумуляторах

Это при том, что многие коммуникации в населенных пунктах делались за счёт жильцов, а потом бесплатно передавались на баланс монополистов. За что платить?

Нет таких -- эта земля в гос-собственности.

И эти "многие коммуникации" подключены _куда_? -- в ближайшую трубу "монополистов"? -- народ по странной причине сильно переоценивает практическую стоимость этих в лучшем случае километровых кусочков железа...

1. "Доставка" предоставляется "от куда, до куда"? Если до газовой плиты, или котла (или хотя бы до дома-квартиры) - то эти трубы уже забота поставщика. Или доставка у нас до "магистральной" трубы?
2. Если "народ переоценивает" - так может пусть и забирает себе? А монополист построит себе трубы подешевле, чтоб не сильно "переоценено" было? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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  #<1234>
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