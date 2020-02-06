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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 08 лют, 2020 00:01
Sam17a, да там и ошибка может быть 1-2 гривны. И даже если кто сможет проверить, то точно заморачиваться с возвращением не будет. Как говорится с украинца по гривне, а руководству нефтегаза отдых на мальдивах. )
Додано: Суб 08 лют, 2020 01:45
Бред какой то, у вас в биллинге две строки оплаты, сама услуга и аренда опор? Что вы несёте? Ваши конкуренты, если они есть, тоже платят за туже опору. Но похоже, в ибенях их нет, поэтому вы и сравнили конкурентный рынок и монопольный. Вторая платежка имеет смысл, если у меня выбор, как минимум из десятка поставщиков газа. А сейчас это напёрстки.
Додано: Суб 08 лют, 2020 02:16
astatempo, даже если у Вас выбор из 10 поставщиков, никто не мешает им включать транспортировку в общий счёт. И кого Вы выберете тот кто вам пришлёт общий счёт на 3-5% выше или отдельно составлять 2 договора и платить по 2 платёжкам (если газ только для приготовления еды) ?
Додано: Суб 08 лют, 2020 08:02
Re: Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу
astatempo, так в том то и дело, что одной строкой. И когда ранее это все было одной строкой - никого не парил данный вопрос. Теперь разделено. И начался караул. В сумме по платёжке цена подросла на пару копеек. При этом газ на газ.уа подешевел. Если платёжка подросла за мои 4 комнаты гривен на 50-100 то меня это не парит. Вы лучше вопросом озадачтесь - как заработать больше и перестать жаловаться на жизнь, ожидая подачек от кого-то. Возьмите себя в руки и пойдите заработаете на 100 грн больше, потом на 1000, потом на 10000. И так далее. Рано или поздно вас перестанит напрягать вопрос расходов на коммуналку в целом. Да и для государства вы начнёте платить больше налогов. А там глядишь и жизнь наладится.
Но реалии таковы, что вы поорете тут, потом на кухне с женой, потом с друзьями за стопочкой. И в понедельник начнется все то же самое.
Додано: Суб 08 лют, 2020 08:27
ИМХО, владельцам земли, через которые проходят газовые трубы, электроопоры и т.д. - нужно требовать либо оплату аренды земли, либо убирать этот хлам с участка.
"Доставщики" газа могут в таком случае доставлять газ в баллонах.
А в будущем "доставщики" электроэнергии - в аккумуляторах
Это при том, что многие коммуникации в населенных пунктах делались за счёт жильцов, а потом бесплатно передавались на баланс монополистов. За что платить?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 08 лют, 2020 09:38
Re: Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу
З самого початку не правильна формуліровка (ДОСТАВКА) Це скоріш за все ОСЛУГОВУВАННЯ
Я як екс працівник ціеї галузі здогадуюсь. Ця оплата обговорювплась ще років 5 назад. А от форма нарахувпння я завжди!
Збить як монжливо більше з споживачів пока йде ця нерозберіха
І повірте уже збили
Можна тільки здогадатись скільки уже поплатили
Додано: Суб 08 лют, 2020 10:25
Re: Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу
А тут уже двояко. Ты мерзнешь. А не они. Переделать отопление\кухню под электрику будет стоить явно не 50 грн\мес за доставку И как только вы завершите процесс, вам сразу тюханут бумажку за доставку электричества. Вариант отказаться от всего? Я хочу это видеть!(с)
Это вы сейчас про трубу от магистральной, что идет в частный дом? А что с магистральной? А что с многоэтажками? Реально ваши 20 метров трубы, за которую тут рвут рубаху многие, стоит обслужить - копейки. Вы представляете себе транспортную систему как вообще? Как совокупность труб? И все? Вам может хотябы википедию стоит почитать?
Додано: Суб 08 лют, 2020 22:00
Идёт сбор подписей об отмене абонплаты и не повышение стоимости воды и газа
Идёт сбор подписей о недопущении повышении электро энергии
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:17
Нет таких -- эта земля в гос-собственности.
И эти "многие коммуникации" подключены _куда_? -- в ближайшую трубу "монополистов"? -- народ по странной причине сильно переоценивает практическую стоимость этих в лучшем случае километровых кусочков железа...
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:24
1. "Доставка" предоставляется "от куда, до куда"? Если до газовой плиты, или котла (или хотя бы до дома-квартиры) - то эти трубы уже забота поставщика. Или доставка у нас до "магистральной" трубы?
2. Если "народ переоценивает" - так может пусть и забирает себе? А монополист построит себе трубы подешевле, чтоб не сильно "переоценено" было?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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