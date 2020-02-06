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Роз'яснення щодо нової
платіжки за розподіл газу

Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:38

  dimo_0n написав:
  Вкладчик1234 написав:"Доставщики" газа могут в таком случае доставлять газ в баллонах.

А тут уже двояко. Ты мерзнешь. А не они. Переделать отопление\кухню под электрику будет стоить явно не 50 грн\мес за доставку :) И как только вы завершите процесс, вам сразу тюханут бумажку за доставку электричества. Вариант отказаться от всего? Я хочу это видеть!(с)
  Вкладчик1234 написав:Это при том, что многие коммуникации в населенных пунктах делались за счёт жильцов, а потом бесплатно передавались на баланс монополистов. За что платить?

Это вы сейчас про трубу от магистральной, что идет в частный дом? А что с магистральной? А что с многоэтажками? Реально ваши 20 метров трубы, за которую тут рвут рубаху многие, стоит обслужить - копейки. Вы представляете себе транспортную систему как вообще? Как совокупность труб? И все? Вам может хотябы википедию стоит почитать?

О! -- приятно видеть думающего человека!
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:42

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:ИМХО, владельцам земли, через которые проходят газовые трубы, электроопоры и т.д. - нужно требовать либо оплату аренды земли, либо убирать этот хлам с участка.
"Доставщики" газа могут в таком случае доставлять газ в баллонах.
А в будущем "доставщики" электроэнергии - в аккумуляторах

Это при том, что многие коммуникации в населенных пунктах делались за счёт жильцов, а потом бесплатно передавались на баланс монополистов. За что платить?

Нет таких -- эта земля в гос-собственности.

И эти "многие коммуникации" подключены _куда_? -- в ближайшую трубу "монополистов"? -- народ по странной причине сильно переоценивает практическую стоимость этих в лучшем случае километровых кусочков железа...

1. "Доставка" предоставляется "от куда, до куда"? Если до газовой плиты, или котла (или хотя бы до дома-квартиры) - то эти трубы уже забота поставщика. Или доставка у нас до "магистральной" трубы?
2. Если "народ переоценивает" - так может пусть и забирает себе? А монополист построит себе трубы подешевле, чтоб не сильно "переоценено" было? :)

1. Вот вообще вопроса не понял. Доставка -- "до плиты" -- за это да -- забота поставщика. И за эту заботу берут плату. Т.е. все логично, вроде. Но в чем вопрос?

2. Да пусть забирает. Более того -- изначально никто же не заставлял эти "трубочки" строить. Более того -- "народ" за газовщиками сам "бегал": "ну пожалуйста, ну подключите, ну возьмите на баланс"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:52

  _hunter написав:1. Вот вообще вопроса не понял. Доставка -- "до плиты" -- за это да -- забота поставщика. И за эту заботу берут плату. Т.е. все логично, вроде. Но в чем вопрос?

1. Почему он тогда пользуется не своими трубами (пипл конечно сглупил, что бесплатно передал на баланс), но ещё берёт за это плату?
2. Думаю так и будет. Приблизительно как с проводными телефонами. Сначала поотключаются, а потом порежут на металл
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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