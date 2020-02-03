Чинна система реєстрації місця проживання не відповідає сучасним реаліям і повинна бути змінена.
Дивися повний текст У Кабміні хочуть зробити прописку за повідомчим принципом.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:12
У Кабміні хочуть зробити прописку за повідомчим принципом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні хочуть зробити прописку за повідомчим принципом.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:12
як таке зроблять, то я одразу подзвоню та скажу що я мешкаю в квартирі дубілєта. і ще зі мною там мешкає циганський табір :)))
а якщо без шуток гумору, то прописка/реєстрація має бути або підтверджена, або її не має бути взагалі.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:00
Прикол в том, что для прописки на новое место, нужно посетить военкомат. даже если ты меняешь прописку в рамках одного подъезда. И если ты трудоспособного возраста, и особенно после воен.кафедры - то возникает вопрос - а выпустят ли тебя из этого военкомата?
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