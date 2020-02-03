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У Кабміні хочуть зробити
прописку за повідомчим принципом

У Кабміні хочуть зробити прописку за повідомчим принципом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:12

У Кабміні хочуть зробити прописку за повідомчим принципом

Пропонуємо до обговорення:
Чинна система реєстрації місця проживання не відповідає сучасним реаліям і повинна бути змінена.

Дивися повний текст У Кабміні хочуть зробити прописку за повідомчим принципом.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:12

як таке зроблять, то я одразу подзвоню та скажу що я мешкаю в квартирі дубілєта. і ще зі мною там мешкає циганський табір :)))

а якщо без шуток гумору, то прописка/реєстрація має бути або підтверджена, або її не має бути взагалі.
simpson_ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:00

Прикол в том, что для прописки на новое место, нужно посетить военкомат. даже если ты меняешь прописку в рамках одного подъезда. И если ты трудоспособного возраста, и особенно после воен.кафедры - то возникает вопрос - а выпустят ли тебя из этого военкомата?
ALexxxS
 
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