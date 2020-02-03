У Кабміні хочуть зробити прописку за повідомчим принципом

Додано: Суб 08 лют, 2020 23:57

Я вообще то смайлик нарисовалА, если серьезно, то "с 23:00 до 6:00" не = "90% вечернего времени". "Кто хозяин симки, для операторов давно не вопрос." Каким образом, извините? Пользуюсь, к примеру, Viber и Facebook. Даже если опсос взломает мой аккаунт, он лишь узнает мой никнейм и друзей. Может узнать телефоны, куда я или мне звонили. Ну обзвонят моих друзей, те, естественно, не стукачи. Просто ответят - какой то Вовик, ни фамилии, ни адреса проживания не знаем. "И не думайте, что военкоматы не смогут Вас найти" У нас и в России чуть ли не каждый день что нибудь "минируют", многих нашли? А уж у военкоматов намного меньше доступа к информации. Просто никто никого искать не будет. Я, к примеру, законопослушный гражданин, ни от кого не прячусь, но это не факт, что большую часть ночного времени я провожу дома или по месту регистрации. Да, есть люди - пришел с работы, поужинал и завалился на диван смотреть де***. Увы, не все такие.