Чинна система реєстрації місця проживання не відповідає сучасним реаліям і повинна бути змінена.
Дивися повний текст У Кабміні хочуть зробити прописку за повідомчим принципом.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:12
У Кабміні хочуть зробити прописку за повідомчим принципом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні хочуть зробити прописку за повідомчим принципом.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:12
як таке зроблять, то я одразу подзвоню та скажу що я мешкаю в квартирі дубілєта. і ще зі мною там мешкає циганський табір :)))
а якщо без шуток гумору, то прописка/реєстрація має бути або підтверджена, або її не має бути взагалі.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:00
Прикол в том, что для прописки на новое место, нужно посетить военкомат. даже если ты меняешь прописку в рамках одного подъезда. И если ты трудоспособного возраста, и особенно после воен.кафедры - то возникает вопрос - а выпустят ли тебя из этого военкомата?
Додано: Суб 08 лют, 2020 12:16
Технически нет проблем, где 90% вечернего времени проводит ваша симка там вы и живете, просто не хочется признавать, что мы все как на ладони и при этом мы не давали согласие на это
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
Додано: Суб 08 лют, 2020 12:30
spread Мужчины - в гараже, на даче, в пивнушках, женщины помоложе - у подружек, в фитнесах, спа, постарше - у внуков, на даче
Додано: Суб 08 лют, 2020 20:46
не нужно включать ребенка, с 23:00 до 6:00 по каким координатам находится ваш телефон в 90% времени в течении месяца? Кто хозяин симки, для операторов давно не вопрос. Уже лет 10 назад прикрепляли датчики перелетным птицам и отслеживали миграцию в течении года по планете, а тут миграция между сотовыми вышками - погрешность в городе до 5 метров, за городом до 50 метров в зависимости от густоты вышек. Сейчас вопрос больше как быть "невидимым" это я Вам экспертно говорю. И не думайте, что военкоматы не смогут Вас найти...
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
Додано: Суб 08 лют, 2020 23:57
spread Я вообще то смайлик нарисовал А, если серьезно, то "с 23:00 до 6:00" не = "90% вечернего времени". "Кто хозяин симки, для операторов давно не вопрос." Каким образом, извините? Пользуюсь, к примеру, Viber и Facebook. Даже если опсос взломает мой аккаунт, он лишь узнает мой никнейм и друзей. Может узнать телефоны, куда я или мне звонили. Ну обзвонят моих друзей, те, естественно, не стукачи. Просто ответят - какой то Вовик, ни фамилии, ни адреса проживания не знаем. "И не думайте, что военкоматы не смогут Вас найти" У нас и в России чуть ли не каждый день что нибудь "минируют", многих нашли? А уж у военкоматов намного меньше доступа к информации. Просто никто никого искать не будет. Я, к примеру, законопослушный гражданин, ни от кого не прячусь, но это не факт, что большую часть ночного времени я провожу дома или по месту регистрации. Да, есть люди - пришел с работы, поужинал и завалился на диван смотреть де***. Увы, не все такие.
Додано: Нед 09 лют, 2020 00:35
spread Сколько у нас неженатых, разведенных, которые живут у бой-герлфрендов? Среди молодежи, думаю, процентов 50. Гражданский брак или официальный даже - прописан там, а живу фактически тут. Даже, если провести традиционную перепись, многие затруднятся ответить - где им отметиться, по месту регистрации или по фактическому месту проживания. А сколько людей живет в съемных квартирах? Они попросту никому незнакомому не откроют дверь. Да и я, повторюсь, честный человек, не открываю дверь - задолбали всякие свидетели иеговы, продаваны всякой ерунды. То есть, для меня вопрос - как в наших условиях можно провести перепись?
Додано: Нед 09 лют, 2020 00:59
Re: У Кабміні хочуть зробити прописку за повідомчим принципо
По косвенным признакам - очень даже можно.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Нед 09 лют, 2020 01:58
ukrprom2014 Не знаю, может по количеству потребляемого хлеба или водки? А может более точными будут данные по паспортным столам? Все же большинство людей где то прописаны/зарегистрированы, бомжей не так уж и много. Подскажите заинтересованным людям, что такое "косвенные признаки"?
|