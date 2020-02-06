6 лютого Мінцифри офіційно презентувало і запустило мобільний додаток "держава в смартфоні" - "Дія".
Дивися повний текст Що читачі Finance.ua думають водійські права в смартфоні.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:55
Що читачі Finance.ua думають водійські права в смартфоні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що читачі Finance.ua думають водійські права в смартфоні.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:56
А эвакуатор к смартфону никак нельзя прикрутить. Это ж ужас, нигде под знаком машину не могу поставить, все занято включая пешеходные переходы :(
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