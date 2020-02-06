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Що читачі Finance.ua думають
водійські права в смартфоні

Що читачі Finance.ua думають водійські права в смартфоні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:55

Що читачі Finance.ua думають водійські права в смартфоні

Пропонуємо до обговорення:
6 лютого Мінцифри офіційно презентувало і запустило мобільний додаток "держава в смартфоні" - "Дія".

Дивися повний текст Що читачі Finance.ua думають водійські права в смартфоні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:56

А эвакуатор к смартфону никак нельзя прикрутить. Это ж ужас, нигде под знаком машину не могу поставить, все занято включая пешеходные переходы :(
Igorten
 
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