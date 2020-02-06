Про це розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Як українці будуть отримувати субсидії після продажу землі.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:05
Як українці будуть отримувати субсидії після продажу землі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як українці будуть отримувати субсидії після продажу землі.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:05
Розповів прем’єр-міністр Олексій Гончарук: "Виплата субсидій є гарантованим правом людей"
Конституція не передбачає гарантоване право людей на отримання субсидій !!! Відповідно і не потрібно їх видавати.
Якщо у людей є нерухоме майно, або якась живність (кури, гуси, коти, ...), вони мають їх продати, і з цих коштів покривати свої зобов'язання перед Державою і ін. Коли у них нічого не залишиться, вони матимуть єдине право, - право бути переселеними у спецзаклади, які фінансуватимуться за рахунок благодійних внесків.
Економіка Держави має бути економною і справедливою, а не марнотратною і анархістською!
Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:34
Верить словам этих балаболов - себя не уважать.
Мало свежего кидалова с понижением цены на газ и на отопление?
Хрестоматийные врали и кидалы.
"Если от продажи земельного участка человек получит крупную сумму (десятки тысяч долларов), то он не будет нуждаться в поддержке государства.
...
Но если граждане будут не в состоянии оплачивать коммунальные услуги, то субсидию не заберут".
50 тыс гривень получил за пай - и, как минимум, на год продажи и на следующий за ним год, о субсидиях можешь забыть. Без никаких "но если". Потому, что: "получил крупную сумму - не нуждаешься в поддержке государства".
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:40
Re: Як українці будуть отримувати субсидії після продажу зем
А у тех нищебродов у кого даже кота нет, то есть парные органы
Хороший троллинг
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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