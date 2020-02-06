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Як українці будуть отримувати
субсидії після продажу землі

Як українці будуть отримувати субсидії після продажу землі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:05

Як українці будуть отримувати субсидії після продажу землі

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Як українці будуть отримувати субсидії після продажу землі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:05

Розповів прем’єр-міністр Олексій Гончарук: "Виплата субсидій є гарантованим правом людей"

Конституція не передбачає гарантоване право людей на отримання субсидій !!! Відповідно і не потрібно їх видавати.
Якщо у людей є нерухоме майно, або якась живність (кури, гуси, коти, ...), вони мають їх продати, і з цих коштів покривати свої зобов'язання перед Державою і ін. Коли у них нічого не залишиться, вони матимуть єдине право, - право бути переселеними у спецзаклади, які фінансуватимуться за рахунок благодійних внесків.
Економіка Держави має бути економною і справедливою, а не марнотратною і анархістською!
awant
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:34

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.


Верить словам этих балаболов - себя не уважать.
Мало свежего кидалова с понижением цены на газ и на отопление?
Хрестоматийные врали и кидалы.

"Если от продажи земельного участка человек получит крупную сумму (десятки тысяч долларов), то он не будет нуждаться в поддержке государства.
...
Но если граждане будут не в состоянии оплачивать коммунальные услуги, то субсидию не заберут".

50 тыс гривень получил за пай - и, как минимум, на год продажи и на следующий за ним год, о субсидиях можешь забыть. Без никаких "но если". Потому, что: "получил крупную сумму - не нуждаешься в поддержке государства".

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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:40

Re: Як українці будуть отримувати субсидії після продажу зем

  awant написав:Якщо у людей є нерухоме майно, або якась живність (кури, гуси, коти, ...), вони мають їх продати

А у тех нищебродов у кого даже кота нет, то есть парные органы :arrow:

Хороший троллинг :mrgreen:
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