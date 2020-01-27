Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за січень 2020 року.
Дивися повний текст НБУ: негативні наслідки від зміцнення гривні будуть короткостроковими.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:20
НБУ: негативні наслідки від зміцнення гривні будуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ: негативні наслідки від зміцнення гривні будуть короткостроковими.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:20
Конечно классный кидок был на этой неделе. Доллар поднялся с 24,5 поднялся к 25 и снова опустился до 24,5 - это аномально и без ручника здесь не обошлось
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