RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ: негативні наслідки від
зміцнення гривні будуть...

НБУ: негативні наслідки від зміцнення гривні будуть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:20

НБУ: негативні наслідки від зміцнення гривні будуть...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за січень 2020 року.

Дивися повний текст НБУ: негативні наслідки від зміцнення гривні будуть короткостроковими.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93357
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:20

Конечно классный кидок был на этой неделе. Доллар поднялся с 24,5 поднялся к 25 и снова опустился до 24,5 - это аномально и без ручника здесь не обошлось
KULANDALE
 
Повідомлень: 93
З нами з: 13.05.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як українці будуть отримувати субсидії після продажу землі
R2 » П'ят 07 лют, 2020 14:05
1 50
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 14:05
awant
Бізнес спрогнозував курс гривні на кінець року
R2 » Чет 06 лют, 2020 12:17
2 278
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 16:52
moveton
Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Пон 27 січ, 2020 11:34
61 4867
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 22:02
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81415)
07.02.2020 15:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron