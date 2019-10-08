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Міжнародні резерви України
можуть зрости до $32...

Міжнародні резерви України можуть зрости до $32...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:23

Міжнародні резерви України можуть зрости до $32...

Пропонуємо до обговорення:
За умов збереження інтересу іноземних інвесторів до українського ринку та подальшої співпраці з МВФ міжнародні резерви України можуть зрости до 32 млрд дол. США.

Дивися повний текст Міжнародні резерви України можуть зрости до $32 мільярдів - Нацбанк.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:23

Я тоже могу поднять свой капитал если возьму под проценты в долг)) Овгз уберите и посмотрим как поднимутся резервы!
tohan200
 
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