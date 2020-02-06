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Гончарук розповів, чому в
Україні недовиконання по...

Гончарук розповів, чому в Україні недовиконання по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:00

Гончарук розповів, чому в Україні недовиконання по...

Пропонуємо до обговорення:
Головною причиною недовиконання доходів у січні стали суттєві зміни макроекономічних показників порівняно з прогнозом уряду, який був затверджений у жовтні минулого року, а також зменшення надходжень з енергетичної сфери через теплу зиму.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:00

Толстый горный лис! И тут погода виновата. А может кто-то просто считать не умеет...
himikjus
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