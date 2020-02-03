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Нацбанк порахував чисті втрати
держбюджету від зміцнення...

Нацбанк порахував чисті втрати держбюджету від зміцнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:19

Нацбанк порахував чисті втрати держбюджету від зміцнення...

Пропонуємо до обговорення:
Через укріплення курсу гривні чисті втрати державного бюджету у 2019 році становили близько 23 млрд.

Дивися повний текст Нацбанк порахував чисті втрати держбюджету від зміцнення гривні.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:19

.нах...на такой нац.банк и экономическая политика в целом, при которых обеднение населения - есть гуд, а укрепление гривны и соотв. повышение благосостояния ее получателей//обладателей - совсем наоборот?!...
maestro71
 
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