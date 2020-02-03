Через укріплення курсу гривні чисті втрати державного бюджету у 2019 році становили близько 23 млрд.
Дивися повний текст Нацбанк порахував чисті втрати держбюджету від зміцнення гривні.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:19
Нацбанк порахував чисті втрати держбюджету від зміцнення...
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Дивися повний текст Нацбанк порахував чисті втрати держбюджету від зміцнення гривні.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:19
.нах...на такой нац.банк и экономическая политика в целом, при которых обеднение населения - есть гуд, а укрепление гривны и соотв. повышение благосостояния ее получателей//обладателей - совсем наоборот?!...
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