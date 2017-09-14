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Україна не споживає стільки
вугілля, скільки видобуває:...

Україна не споживає стільки вугілля, скільки видобуває:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:21

Україна не споживає стільки вугілля, скільки видобуває:...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України повідомили, що через теплу зиму запаси вугілля на складах щодня збільшуються. Це сприяє зростанню заборгованості із виплати зарплат шахтарям.

Дивися повний текст Україна не споживає стільки вугілля, скільки видобуває: в Міненерго пояснили борги із зарплат шахтарям.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:21

Хто бачив зменшення у платіжках?
- За листопад і грудень взяли - як за люту зиму минулого сезону.
Де надлишки вугілля? якщо веземо з Америки чи купуємо Ротердам +
Пропоную не просто публікувати висловлювання , а й журналістський чи експертний коментар давати.
Ви ж фахове видання.
Scorpion1
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:39

  Scorpion1 написав:Хто бачив зменшення у платіжках?
- За листопад і грудень взяли - як за люту зиму минулого сезону.
Де надлишки вугілля? якщо веземо з Америки чи купуємо Ротердам +
Пропоную не просто публікувати висловлювання , а й журналістський чи експертний коментар давати.
Ви ж фахове видання.

Та у нас все через опу. Есть уголь который мы добываем - его дофига и его столько не надо, а есть тот которого нам не хватает и который мы покупаем. Тут главный вопрос, чего за столько времени не вложили деньги в переделку котелен на тот уголь, которого у нас дофига :evil: .
ssnet
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