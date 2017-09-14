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Україна не споживає стільки вугілля, скільки видобуває:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:21
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України повідомили, що через теплу зиму запаси вугілля на складах щодня збільшуються. Це сприяє зростанню заборгованості із виплати зарплат шахтарям.
Дивися повний текст Україна не споживає стільки вугілля, скільки видобуває: в Міненерго пояснили борги із зарплат шахтарям
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R2
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:21
Хто бачив зменшення у платіжках?
- За листопад і грудень взяли - як за люту зиму минулого сезону.
Де надлишки вугілля? якщо веземо з Америки чи купуємо Ротердам +
Пропоную не просто публікувати висловлювання , а й журналістський чи експертний коментар давати.
Ви ж фахове видання.
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Scorpion1
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:39
Scorpion1 написав:
Хто бачив зменшення у платіжках?
- За листопад і грудень взяли - як за люту зиму минулого сезону.
Де надлишки вугілля? якщо веземо з Америки чи купуємо Ротердам +
Пропоную не просто публікувати висловлювання , а й журналістський чи експертний коментар давати.
Ви ж фахове видання.
Та у нас все через опу. Есть уголь который мы добываем - его дофига и его столько не надо, а есть тот которого нам не хватает и который мы покупаем. Тут главный вопрос, чего за столько времени не вложили деньги в переделку котелен на тот уголь, которого у нас дофига
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ssnet
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:29
[Уголь,которого сейчас в избытке,марки Г-газовый,он хорошо загорается,но взрывоопасный,на нем работали всю жизнь Добротворская и Бурштынская ТЭС.Электростанции в Донбассе и близкие по расположению Приднепровская,Криворожская ТЭС были построены и работали на угле АШ-антрацитовом штыбе,шахты были в Донбассе.Уголь этот плохо горит,только при высокой температуре в топке котла,поэтому конструкция котлов на этих станциях была другая!Часть котлов уже реконструирована под уголь марки Г,а антрацит приходится везти из Америки или Африки.
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borzol
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:13
Для чего тогда этот ротердам плюс?
И панели солнечные с дорогим электричеством нафига?
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рюрик
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Додано: Суб 08 лют, 2020 20:23
Если просто рассуждать логически - есть излишки угля - продайте населению. По нормальной цене его купят. Заплатите шахтёрам, получите прибыль. И нечего ныть.
А если поразмыслить над тем, с чего бы это начали делать такие заявления (а просто так, такую информацию такие люди давать не должны), то можно прийти к двум вариантам - или обосрались до такой степени, что скоро будет большой шухер или придумали новую схему сравнительно честного изятия денег из бюджета или кармана лохтората, в свой карман и готовят почву.
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Sam17a
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:19
Sam17a написав:
Если просто рассуждать логически - есть излишки угля - продайте населению. По нормальной цене его купят. Заплатите шахтёрам, получите прибыль. И нечего ныть.
А если поразмыслить над тем, с чего бы это начали делать такие заявления (а просто так, такую информацию такие люди давать не должны), то можно прийти к двум вариантам - или обосрались до такой степени, что скоро будет большой шухер или придумали новую схему сравнительно честного изятия денег из бюджета или кармана лохтората, в свой карман и готовят почву.
Продать -- вообще не проблема -- проблема у лохтората доставку на место оформить. -- тут из-за 2-х долларовых платежек вой по всем веткам подняли. -- а тут вся десятка будет.
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_hunter
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