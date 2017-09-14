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Україна не споживає стільки
вугілля, скільки видобуває:...

Україна не споживає стільки вугілля, скільки видобуває:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:21

Україна не споживає стільки вугілля, скільки видобуває:...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України повідомили, що через теплу зиму запаси вугілля на складах щодня збільшуються. Це сприяє зростанню заборгованості із виплати зарплат шахтарям.

Дивися повний текст Україна не споживає стільки вугілля, скільки видобуває: в Міненерго пояснили борги із зарплат шахтарям.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:21

Хто бачив зменшення у платіжках?
- За листопад і грудень взяли - як за люту зиму минулого сезону.
Де надлишки вугілля? якщо веземо з Америки чи купуємо Ротердам +
Пропоную не просто публікувати висловлювання , а й журналістський чи експертний коментар давати.
Ви ж фахове видання.
Scorpion1
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:39

  Scorpion1 написав:Хто бачив зменшення у платіжках?
- За листопад і грудень взяли - як за люту зиму минулого сезону.
Де надлишки вугілля? якщо веземо з Америки чи купуємо Ротердам +
Пропоную не просто публікувати висловлювання , а й журналістський чи експертний коментар давати.
Ви ж фахове видання.

Та у нас все через опу. Есть уголь который мы добываем - его дофига и его столько не надо, а есть тот которого нам не хватает и который мы покупаем. Тут главный вопрос, чего за столько времени не вложили деньги в переделку котелен на тот уголь, которого у нас дофига :evil: .
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:29

[Уголь,которого сейчас в избытке,марки Г-газовый,он хорошо загорается,но взрывоопасный,на нем работали всю жизнь Добротворская и Бурштынская ТЭС.Электростанции в Донбассе и близкие по расположению Приднепровская,Криворожская ТЭС были построены и работали на угле АШ-антрацитовом штыбе,шахты были в Донбассе.Уголь этот плохо горит,только при высокой температуре в топке котла,поэтому конструкция котлов на этих станциях была другая!Часть котлов уже реконструирована под уголь марки Г,а антрацит приходится везти из Америки или Африки.
borzol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:13

Для чего тогда этот ротердам плюс?
И панели солнечные с дорогим электричеством нафига?
рюрик
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:23

Если просто рассуждать логически - есть излишки угля - продайте населению. По нормальной цене его купят. Заплатите шахтёрам, получите прибыль. И нечего ныть.
А если поразмыслить над тем, с чего бы это начали делать такие заявления (а просто так, такую информацию такие люди давать не должны), то можно прийти к двум вариантам - или обосрались до такой степени, что скоро будет большой шухер или придумали новую схему сравнительно честного изятия денег из бюджета или кармана лохтората, в свой карман и готовят почву.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:19

  Sam17a написав:Если просто рассуждать логически - есть излишки угля - продайте населению. По нормальной цене его купят. Заплатите шахтёрам, получите прибыль. И нечего ныть.
А если поразмыслить над тем, с чего бы это начали делать такие заявления (а просто так, такую информацию такие люди давать не должны), то можно прийти к двум вариантам - или обосрались до такой степени, что скоро будет большой шухер или придумали новую схему сравнительно честного изятия денег из бюджета или кармана лохтората, в свой карман и готовят почву.

Продать -- вообще не проблема -- проблема у лохтората доставку на место оформить. -- тут из-за 2-х долларовых платежек вой по всем веткам подняли. -- а тут вся десятка будет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:53

Угледобывающие предприятия Украины в январе-ноябре 2019 года сократили добычу рядового угля на 6,8% (на 2,60 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 28,412 млн тонн.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/12/15/654898/
Украина в январе-ноябре 2019 года увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 0,04% (на 8,378 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 19 млн 103,823 тыс. тонн, передает Энергореформа.
По данным Государственной фискальной службы, уголь импортирован на $2 млрд 589,747 млн, что на 3,8% меньше, чем в январе-ноябре-2018 ($2 млрд 693,086 млн).
При этом из РФ поступил уголь на $1 млрд 507,096 млн (доля в импорте 58,19%), США – на $808,515 млн (31,22%), Казахстана – на $123,068 млн (4,75%), других стран – на $151,069 млн (5,83%).

http://reform.energy/news/ukraina-za-11 ... glya-13180
Красноречивая статитиска для страны, еще 30 лет назад добывавшей 197 млн. т угля.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:18

Волгарь Ну так время идет, всем понятно, что уголь это отстой, появилась атомка, газификация, возобновляемая энергетика и альтернативные источники. Только это понимают все, кроме шахтеров.
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
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  4. 5% кешбека за оплату комуналки в феврале +25 грн пригласительных
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:40

  omb написав:Волгарь Ну так время идет, всем понятно, что уголь это отстой, появилась атомка, газификация, возобновляемая энергетика и альтернативные источники. Только это понимают все, кроме шахтеров.

Угу. например, РФ добывает 440 млн. т угля - БОЛЬШЕ, чем РСФСР 30 лет назад. И экспортирует почти 210 млн. т, примерно на 16 млрд. долларов, умудряясь завозить кузбасский уголь на Украину! Да и остальные экспортеры (Австралия/Канада/США/ЮАР)что-то не собираются снижать добычу.
Волгарь
 
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