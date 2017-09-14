Україна не споживає стільки вугілля, скільки видобуває:...
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Хто бачив зменшення у платіжках? - За листопад і грудень взяли - як за люту зиму минулого сезону. Де надлишки вугілля? якщо веземо з Америки чи купуємо Ротердам + Пропоную не просто публікувати висловлювання , а й журналістський чи експертний коментар давати. Ви ж фахове видання.
Scorpion1 написав:Хто бачив зменшення у платіжках? - За листопад і грудень взяли - як за люту зиму минулого сезону. Де надлишки вугілля? якщо веземо з Америки чи купуємо Ротердам + Пропоную не просто публікувати висловлювання , а й журналістський чи експертний коментар давати. Ви ж фахове видання.
Та у нас все через опу. Есть уголь который мы добываем - его дофига и его столько не надо, а есть тот которого нам не хватает и который мы покупаем. Тут главный вопрос, чего за столько времени не вложили деньги в переделку котелен на тот уголь, которого у нас дофига .
[Уголь,которого сейчас в избытке,марки Г-газовый,он хорошо загорается,но взрывоопасный,на нем работали всю жизнь Добротворская и Бурштынская ТЭС.Электростанции в Донбассе и близкие по расположению Приднепровская,Криворожская ТЭС были построены и работали на угле АШ-антрацитовом штыбе,шахты были в Донбассе.Уголь этот плохо горит,только при высокой температуре в топке котла,поэтому конструкция котлов на этих станциях была другая!Часть котлов уже реконструирована под уголь марки Г,а антрацит приходится везти из Америки или Африки.
Если просто рассуждать логически - есть излишки угля - продайте населению. По нормальной цене его купят. Заплатите шахтёрам, получите прибыль. И нечего ныть. А если поразмыслить над тем, с чего бы это начали делать такие заявления (а просто так, такую информацию такие люди давать не должны), то можно прийти к двум вариантам - или обосрались до такой степени, что скоро будет большой шухер или придумали новую схему сравнительно честного изятия денег из бюджета или кармана лохтората, в свой карман и готовят почву.
Sam17a написав:Если просто рассуждать логически - есть излишки угля - продайте населению. По нормальной цене его купят. Заплатите шахтёрам, получите прибыль. И нечего ныть. А если поразмыслить над тем, с чего бы это начали делать такие заявления (а просто так, такую информацию такие люди давать не должны), то можно прийти к двум вариантам - или обосрались до такой степени, что скоро будет большой шухер или придумали новую схему сравнительно честного изятия денег из бюджета или кармана лохтората, в свой карман и готовят почву.
Продать -- вообще не проблема -- проблема у лохтората доставку на место оформить. -- тут из-за 2-х долларовых платежек вой по всем веткам подняли. -- а тут вся десятка будет.
Украина в январе-ноябре 2019 года увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 0,04% (на 8,378 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 19 млн 103,823 тыс. тонн, передает Энергореформа. По данным Государственной фискальной службы, уголь импортирован на $2 млрд 589,747 млн, что на 3,8% меньше, чем в январе-ноябре-2018 ($2 млрд 693,086 млн). При этом из РФ поступил уголь на $1 млрд 507,096 млн (доля в импорте 58,19%), США – на $808,515 млн (31,22%), Казахстана – на $123,068 млн (4,75%), других стран – на $151,069 млн (5,83%).
omb написав:Волгарь Ну так время идет, всем понятно, что уголь это отстой, появилась атомка, газификация, возобновляемая энергетика и альтернативные источники. Только это понимают все, кроме шахтеров.
Угу. например, РФ добывает 440 млн. т угля - БОЛЬШЕ, чем РСФСР 30 лет назад. И экспортирует почти 210 млн. т, примерно на 16 млрд. долларов, умудряясь завозить кузбасский уголь на Украину! Да и остальные экспортеры (Австралия/Канада/США/ЮАР)что-то не собираются снижать добычу.