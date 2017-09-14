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Україна не споживає стільки
вугілля, скільки видобуває:...

Україна не споживає стільки вугілля, скільки видобуває:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:01

Волгарь Ну так мы може тоже это б делали, если б не война и заинтересованность одного олигарха, но в нынешних реалиях - будущее нашей угольки туманное, от слова очень и государство ничем кроме дотаций на дырки от зп и не поможет, но и эту лавочку скоро прикроют.
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