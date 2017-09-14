Україна не споживає стільки вугілля, скільки видобуває:...

Додано: Вів 11 лют, 2020 15:01
Волгарь Ну так мы може тоже это б делали, если б не война и заинтересованность одного олигарха, но в нынешних реалиях - будущее нашей угольки туманное, от слова очень и государство ничем кроме дотаций на дырки от зп и не поможет, но и эту лавочку скоро прикроют.
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