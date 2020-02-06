Міністр економіки Тимофій Милованов розповів про запобіжники для перевірки походження коштів на купівлю землі.
Дивися повний текст Милованов розповів про запобіжники для перевірки коштів на купівлю землі.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:32
Милованов розповів про запобіжники для перевірки коштів...
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Дивися повний текст Милованов розповів про запобіжники для перевірки коштів на купівлю землі.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:32
Завел денег из офшора и типа в долг, делов то. Кстати, что там по земле, купить иностранцу нельзя, а если по суду за долги ?
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