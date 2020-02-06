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Милованов розповів про запобіжники
для перевірки коштів...

Милованов розповів про запобіжники для перевірки коштів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:32

Милованов розповів про запобіжники для перевірки коштів...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр економіки Тимофій Милованов розповів про запобіжники для перевірки походження коштів на купівлю землі.

Дивися повний текст Милованов розповів про запобіжники для перевірки коштів на купівлю землі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:32

Завел денег из офшора и типа в долг, делов то. Кстати, что там по земле, купить иностранцу нельзя, а если по суду за долги ?
Igorten
 
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