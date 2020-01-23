Компанія "ДТЕК Енерго" Рината Ахметова в 2019 році скоротила чистий прибуток в 1,9 рази в порівнянні з 2018 роком - до 2,55 мільярда гривень.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:11
"ДТЕК Енерго" Ахметова отримала 2,5 мільярда прибутку
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Дивися повний текст \"ДТЕК Енерго\" Ахметова отримала 2,5 мільярда прибутку.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:11
А если бы не прикупил виллу Les Cèdres во Франции, то получилось бы вместо 2,55 млрд.в три раза больше (7,7млрд).
И при чем тут "...ухудшение финансового результата связано со снижением производства электроэнергии...".
прям как дети.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:03
И это ещё тарифы не "рыночные"!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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