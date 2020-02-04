Підписання контракту на транзит російського газу через Україну дозволило в січні 2020 року знизити ціну на газ на 20% у порівнянні з січнем 2019 року.
Дивися повний текст Новий контракт на транзит газу дозволив здешевити газ на 20% - Оржель.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:31
Новий контракт на транзит газу дозволив здешевити газ на...
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Дивися повний текст Новий контракт на транзит газу дозволив здешевити газ на 20% - Оржель.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:33
.Идёт сбор подписей об отмене абонплаты и не повышение стоимости воды и газа
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