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Новий контракт на транзит газу
дозволив здешевити газ на...

Новий контракт на транзит газу дозволив здешевити газ на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:31

Новий контракт на транзит газу дозволив здешевити газ на...

Пропонуємо до обговорення:
Підписання контракту на транзит російського газу через Україну дозволило в січні 2020 року знизити ціну на газ на 20% у порівнянні з січнем 2019 року.

Дивися повний текст Новий контракт на транзит газу дозволив здешевити газ на 20% - Оржель.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:33

.Идёт сбор подписей об отмене абонплаты и не повышение стоимости воды и газа https://petition.president.gov.ua/petition/85374
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