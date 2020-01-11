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Вкладення іноземців в українські облігації перевищили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:34
Пропонуємо до обговорення:
Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності нерезидентів 7 лютого збільшилася на 1,11 млрд грн (на 0,9%) - до нового рекордного рівня в 125,22 млрд грн.
Дивися повний текст Вкладення іноземців в українські облігації перевищили 125 мільярдів
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:34
Пролетят иностранцы с облигациями и нас за собой прихватят.
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baksheevbogdan
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