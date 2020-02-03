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Новосад придбала у Києві
квартиру майже за мільйон гривень

Новосад придбала у Києві квартиру майже за мільйон гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:07

Новосад придбала у Києві квартиру майже за мільйон гривень

Пропонуємо до обговорення:
Міністр освіти і науки Ганна Новосад задекларувала покупку квартири в Києві за 944 тисячі гривень.

Дивися повний текст Новосад придбала у Києві квартиру майже за мільйон гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:07

Прямым текстом это называется с***,которая скулит о зарплате в 36 тыс. гр.Кто и где подбирает такие кадры? Это ДНО.
sena_2008atp
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