Міністр освіти і науки Ганна Новосад задекларувала покупку квартири в Києві за 944 тисячі гривень.
Дивися повний текст Новосад придбала у Києві квартиру майже за мільйон гривень.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:07
Новосад придбала у Києві квартиру майже за мільйон гривень
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Дивися повний текст Новосад придбала у Києві квартиру майже за мільйон гривень.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:07
Прямым текстом это называется с***,которая скулит о зарплате в 36 тыс. гр.Кто и где подбирает такие кадры? Это ДНО.
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