Міністр освіти і науки Ганна Новосад задекларувала покупку квартири в Києві за 944 тисячі гривень.
Дивися повний текст Новосад придбала у Києві квартиру майже за мільйон гривень.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:07
Новосад придбала у Києві квартиру майже за мільйон гривень
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Дивися повний текст Новосад придбала у Києві квартиру майже за мільйон гривень.
Додано: Суб 08 лют, 2020 10:05
“Сорри, не даю”. Жаловавшаяся на низкую зарплату министр Новосад отказалась комментировать покупку квартиры в Киеве
"министр образования и науки" не может завести детей не из-за низкой зарплаты, а потому что не даёт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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